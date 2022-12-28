Армия РФ под Бахмутом деградировала, как под Херсоном, и приближается к кульминации – ISW

Оккупанты не могут активно наступать. Они уже перешли от выполнения задач ротно-батальонными тактическими группами к небольшим отрядам по 10-15 человек.

По состоянию на это время армия РФ под Бахмутом деградировала, как в августе под Херсоном/ Минобороны РФ, ISW

Нынешнее состояние российского войска под Бахмутом на Донетчине напоминает то, в котором была армия РФ под Херсоном в августе. Российские силы очень истощены и приближаются к кульминации.

Оккупанты в районе Бахмута больше не действуют в виде ротно-батальонных тактических групп, а выполняют задания небольшими группами по 10-15 человек. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

"Российские войска в Бахмуте, возможно, приближаются к кульминации, как это сделали российские войска в Херсоне в августе 2022 года. Боевые потери россиян, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы размером в единицу", – отмечается в отчете.

Аналитики обратили внимание, что оккупанты под Херсоном в августе тоже деградировали от ротных и батальонных тактических групп до отдельных групп. Теперь эта история повторяется под Бахмутом.

Также в ISW отмечают, что оккупанты вероятно не смогут поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшее время, потому что им не хватает личного состава и боеприпасов.

"Сообщения об использовании российскими военными небольших групп, вероятно, является результатом длительной изнуряющей войны и указывает на деградацию больших доктринальных формирований выше уровня взвода", – отмечают в ISW.

Ситуация в Бахмуте

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Зеленский в Конгрессе США сказал, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто выстоять в боях, но и победить на поле битвы.

Зеленский отмечал, что на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка в районе Бахмута и Кременной. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК "Вагнера", которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Читайте также: