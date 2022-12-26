"Тратят все доступные ресурсы": Зеленский рассказал о болезненных боях на фронте

Самая тяжелая ситуация обстоит вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

Зеленский рассказал о тяжелых боях на фронте / Фото ОП

На фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка, в районе Бахмута и Кременной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации", – сказал он.

Именно там самая трудная и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс.

"Оккупанты тратят все доступные им ресурсы, а это значительные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-нибудь продвижение", - добавил Зеленский.

Ситуация возле Бахмута

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Зеленский в Конгрессе США сказал, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто выстоять в боях, но и победить на поле битвы.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК Вагнера, которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Также ранее пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказывал, что у захватчиков РФ возле Бахмута большие потери, а также полное отсутствие тактических успехов.

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