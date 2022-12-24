Буданов объяснил, почему "вагнеровцы" фанатично пытаются захватить Бахмут

"Повар" Путина Евгений Пригожин предпринял крестовый поход, чтобы захватить Бахмут, пытаясь оттеснить конкурирующих командиров регулярной российской армии.

​ Кирилл Буданов объяснил, почему для оккупантов так важен захват Бахмута / Фот УНИАН

Захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК Вагнера, которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times.

По его словам, "повар" Путина, основатель группы Евгений Пригожин, предпринял крестовый поход, чтобы захватить Бахмут, пытаясь оттеснить на задний план конкурирующих командиров регулярной российской армии.

"Вагнер" координирует свои действия с армией, но является основной силой на Бахмутском фронте", – отметил Буданов.

По его словам, российский генерал, назначенный в сентябре командующим войсками РФ в Украине, Сергей Суровикин, присоединился к Пригожину в соперничестве с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Здесь есть только идеологический и медийный вопрос. Вот почему отряды "Вагнера" так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут то, что не смогла российская армия. Мы это ясно видим и понимаем", – объяснил начальник разведки.

Буданов добавил, что хотя захват Бахмута не считается стратегически важным, это улучшит позиции России на востоке, открыв дороги в другие города Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины.

Битва за Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут в Донецкой области определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Об этом Зеленский сказал во время выступления в Конгрессе США.

20 декабря Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области. Там он встретился с военными и вручил им государственные награды.

21 декабря сообщалось, что украинские военные полностью освободили от российских захватчиков город Бахмут. Бои уже происходят вне города.

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