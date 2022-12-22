"Каждый сантиметр земли пропитан кровью": Зеленский назвал битву за Бахмут решающей

Зеленский в Конгрессе США сказал, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто выстоять в боях, но и победить на поле битвы.

Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит ход войны / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут в Донецкой области определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Об этом Зеленский сказал во время выступления в Конгрессе США.

По его словам, российские оккупанты "используют все" против украинских городов – таких, как Бахмут, но Украина "держит оборону и никогда не сдастся".

"В прошлом году там, в Бахмуте, проживало 70 000 человек, а сейчас осталось всего несколько гражданских. Каждый сантиметр этой земли пропитан кровью... Донбасс несколько раз переходил из рук в руки в ожесточенных и даже рукопашных боях. Но украинский Донбасс стоит", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы их переломить и победить на поле битвы. По словам президента, Украине нужна военная помощь США, в частности, системы противовоздушной обороны Patriot.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.

Зеленского в Конгрессе приветствовали стоя / скриншот

Визит Зеленского в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области. Там он встретился с военными и вручил им государственные награды.

После этой новости в Кремле поспешили заявить, что российский диктатор Владимир Путин также был на фронте. Однако журналисты-расследователи выяснили, что "зоной СВО", в которой якобы был президент РФ, оказался российский Ростов-на-Дону.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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