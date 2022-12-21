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"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

21 декабря 2022, 06:56
После визита Зеленского в Бахмут в Кремле поспешили заявить, что Путин тоже ездил "на войну". Судя по всему, это оказалось враньем.
Владимир Путин
Владимир Путин вероятно был в Ростове-на-Дону, а не на фронте / скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря поехал в Бахмут - в этом городе Донецкой области идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. После этой новости в Кремле поспешили заявить, что российский диктатор Владимир Путин также был на фронте. Впрочем, традиционно это оказалось неправдой - журналисты-расследователи уверяют, что хозяин Кремля был в Ростове-на-Дону.

Отметим, первым, кто написал, что Путин был в зоне так называемой "специальной военной операции", был депутат российского парламента Андрей Гурулев. Это произошло через несколько часов после того, как стало известно, что Зеленский поехал в Бахмут.

Позже заявление Гурулева прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Если он (Гурулев, - ред.) имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", - сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".

Расследователи Telegram-канала Агентство. Новости сообщили, что "зоной СВО" оказался российский Ростов-на-Дону.

По их словам, изучив видео посещения Путиным штаба, они пришли к выводу, что российский диктатор посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьер комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск", - говорится в сообщении.

'Зона СВО' оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт
Фото t.me/agentstvonews

К слову, тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации".

Визит Зеленского в Бахмут 20 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

В Офисе президента уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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