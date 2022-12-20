После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"

Песков не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".

Владимир Зеленский, Владимир Путин / Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря побывал в самой горячей точке Донбасса. После визита Зеленского в Бахмут в Кремле вдруг заявили, что президент России Владимир Путин посещал зону так называемой "специальной военной операции".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Российской газете" прокомментировал недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в "зоне СВО".

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря - ред.), то да", - ответил Песков.

При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".

Стоит отметить, что заявление о якобы прибытии Путина в "зону СВО" прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут.

Зеленский прибыл в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

В Офисе президента уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.

Оккупанты штурмуют Бахмут

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Донбасс. Они бросают туда основные свои силы. Россия хочет, чтобы ее армия прорвала линию обороны украинских защитников и смогла пройти глубоко в тыл. Ежесуточно оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Бахмута. Именно это направление является наиболее "горячим" на фронте.

Ранее сообщалось, что российским оккупантам, вероятно, нужно захватить Бахмут, чтобы уменьшить огненное давление в тылу ОРДО. Такое мнение высказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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