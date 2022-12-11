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Есть только один фактор: военный эксперт пояснил, почему враги сильно вцепились в Бахмут

11 декабря 2022, 01:35
Россиянам может быть выгодно оккупировать Бахмут, чтобы уменьшить огненное давление в тыл Донбасса, заявил военный эксперт Коваленко.
Коваленко, Бахмут
Военный эксперт пояснил, почему враги сильно вцепили в Бахмут / скриншот из видео

Русским оккупантам, вероятно, нужно захватить Бахмут, что на Донетчине, для того, чтобы уменьшить огненное давление в тылу ОРДО. Такое мнение в интервью порталу "Новое время" заявил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Специалист особо отметил, что на данный момент ситуация под Бахмутом предельно сложная. Враги сконцентрировали против ВСУ пмаксимуму возможной артиллерии и боеприпасов к ней (чтобы воплотить в жизнь тактику "огневого вала").

"Возможно, это для них приоритет. А для ВСУ это тактика ловушки. Они стянули большой ресурс оккупантов к небольшому городу. Там расходуется ресурс первого армейского корпуса и второго армейского корпуса так называемых "ЛНР" и "ДНР", ЧВК Вагнер, Лига. Туда отправляют артиллерию подразделений Центрального военного округа", — отметил Коваленко.

Специалист также считает, что количество свежемобилизированных россиян, которые на данный момент находятся на территории Беларуси, могут отправить под Бахмут (для то, чтобы продавить оборону ВСУ.

"То есть концентрация огромна, количество ресурса уже больше, чем полгода назад, с результатом сомнительного качества. А этот ресурс мог быть использован в совсем других направлениях. Его могли отправить, например, на усиление правобережной Херсонщины, для возобновления штурмовых наступательных действий на Харьков или другие направления (Запорожье, Кривой Рог)", — подытожил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Другие новости:

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