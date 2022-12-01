РФ готовится к нескольким крупным ракетным ударам по Украине - Sky News

РФ хочет ударить ракетами по Украине / Коллаж иллюстративное фото ГСЧС Украины (ракетный удар по Киеву 23 ноября)

Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность. Об этом заявил аналитик Королевского института оборонных исследований (RUSI), сообщает Sky News.

Подготовку оккупантов к ракетному удару подтверждают даже спутниковые снимки.

Кроме того, оккупанты готовятся к обороне в Херсонской области и пытаются атаковать позиции ВСУ вблизи Бахмута.

В Воздушных силах Украины подтвердили, что ракетный обстрел Украины может произойти в любой момент. Об этом заявил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Целями оккупантов могут стать объекты энергетики и критической инфраструктуры. Он также предупредил о том, что в Черном море уже находится один корабль-носитель "Калибров", а на местах уже размещена стратегическая авиация врага.

"Враг не оставил своих планов (ударить ракетами по Украине - Главред). Они будут бить и дальше по нашей энергетике и другим объектам критической инфраструктуры ... их армия проиграет и поэтому они будут терроризировать население. Конечно, расслабляться не нужно. Нужно быть готовыми ко всему, потому что атака может произойти в любой момент", - сказал Игнат.

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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