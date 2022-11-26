'Запаситесь сухпайками': Арахамия предупредил о новом массированном обстреле РФ и назвал сроки

Давид Арахамия предупредил о риске нового удара РФ / УНИАН

В ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новы массированный ракетный удар по территории Украины, заявил глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия.

По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы Украины. Такими сведениями он поделился в эфире телемарафона.

Представитель Слуги народа не исключил, что в результате обстрелов могут последовать затяжные отключения электричества.

"Нужно заранее заготовить в сухом виде продукты на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", — добавил Арахамия.

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Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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