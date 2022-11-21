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Оккупанты ракетой С-300 разнесли многоквартирный дом на Харьковщине: есть погибшие

21 ноября 2022, 10:53

Под завалами нашли тело 38-летней женщины. Еще два человека пострадали, спасатели продолжают разбирать завалы.

Харьковская область Шевченково
Последствия ракетного удара по многоквартирному дому на Харьковщине/ Telegram Синєгубов

Российские захватчики вечером 20 ноября ударили ракетой по 2-этажному многоквартирному дому в пгт. Шевченково Купянского района Харьковской области.

По состоянию на сейчас известно, что в результате удара погибла женщина, еще два человека пострадали. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Захватчики разрушили ракетой торцевую стену дома, крышу и четыре квартиры рядом.

Под завалами спасатели нашли тело 38-летней женщины. Также под обломками обнаружили пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии.

"Под обломками спасатели обнаружили пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии его передали медицинским работникам и еще один человек погиб", – уточнили в ГСЧС утром 21 ноября.

Ранее сообщалось, что в селе Федоровка Харьковской области в результате взрыва остатков ракеты российских оккупантов погибла супружеская пара и их 4-летний ребенок. В полиции говорят, что мужчина нашел в поле недалеко от села неразорвавшийся фрагмент ракеты С-300 оккупантов. Принес его в свой двор, где тот и сдетонировал.

Напомним, в боях в Украине подразделениями ВСУ был практически уничтожен 11-й армейский корпус оккупантов РФ из Калининграда. Отчаянно нуждаясь свежих войск, Кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его в Белгород на юге России, а затем в Украину под Харьковом.

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