На Харьковщине от взрыва остатков ракеты врагов погибли супруги с 4-летней дочкой

На Харьковщине от взрыва остатков ракеты врагов погибла семья с 4-летней дочкой / t.me/police_kh_region

В селе Федоровка (Харьковская область) в минувшую субботу, 29 октября, в результате взрыва остатков ракеты русских оккупантов погибла супружеская пара и их 4-летних ребенок. Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-службе Главка Нацполиции по региону.

"В результате погибли 47-летний мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь. Предварительно установлено, что мужчина нашел в поле неподалеку от села неразорванный фрагмент ракеты С-300. Принес его во двор по месту жительства, где он сдетонировал", – говорится в сообщении.

По факту инцидента полиция открыло уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в шести областях. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси. В целом, по Украине выпустили 48 ракет.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Из-под завалов вытащили женщину. ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщины погиб на месте.

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