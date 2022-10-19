"Россияне убили наших друзей": близкие рассказали о паре, погибшей в Киеве из-за удара дронами

Взрыв в Киеве / Кирилл Тимошенко, Анна Петрукова Facebook

17 октября из-за обстрела российскими войсками в центре Киева погибло 5 человек. Среди них молодые супруги Виктория и Богдан Замченко.

Они были родом из Ривненской области. Вика была на шестом месяце беременности, работала сомелье, ее муж был IT-специалистом.

По Киеву было выпущено 28 иранских дронов-камикадзе, большинство из них были сбиты, но пять "Шахедов" попали в цель.

Один из дронов врезался в старинный 4-этажный дом. В результате взрыва половина здания полностью упала, жители остались под завалами. Среди погибших оказались Виктория и Богдан Замченко.

"Мы переписывались с Викой в то утро. Она сообщила, что они сидят в коридоре. Говорила, что выйти из дома не могут, потому что рядом горит здание. Писала, что теперь точно уж надо уезжать из Киева, возвращаться в Ривне. А потом связь с ней пропала. Мы целый день пытались с ней связаться, пока не стало известно, что они погибли", – рассказывает ее подруга Анна Петрукова, передает Обозреватель.

Подруга семьи рассказала, что они вместе учились в школе, а десять лет назад стали жить вместе.

Эту квартиру на Жилянской семья арендовала почти три года. Вика была на шестом месяце беременности, это был первый и очень желанный ребенок.

"У Вики и Богдана были очень хорошие отношения, они были командой, все время поддерживали друг друга. У них были планы на жизнь. Вика любила свою работу сомелье, очень хотела быть мамой и реализовать себя как женщина. Они намеревались приобрести свою квартиру", – рассказывает Анна.

Погибшая Виктория учились вместе в Ривненском государственном гуманитарном университете, на психолого-естественном факультете. Подруга говорит, что Вика была лучшей студенткой на потоке.

"Вика имела очень развитый интеллект, она была любознательной, открытой к новым знаниям и очень целеустремленной. Она была убеждена, что если мы чего-то хотим достичь, то должны выкладываться на все 100%. Я помню, когда она училась на сомелье, то у нее на столе лежала "История Европы". Я ее спросила, почему история? Она спокойно ответила, что ей нужно знать, как войны оказывают влияние на виноградники Европы", - говорит девушка.

В ее квартире на стене висели карты, где были указаны регионы с виноградниками. Она знала, где какой климат, разбиралась в сортах винограда. Она много читала. И когда мы с ней даже обсуждали духи или книги, она всегда знала людей, которые за этим стояли.

"При этом она никогда не была категорична в своих суждениях, но если приходила к какому-либо суждению, то не была голословной, под этим всегда была основа. Она вообще была очень талантлива во всем, за что бралась", – вспоминает Анна.

У девушки было свое кредо – не отсиживать часы на работе, а заниматься любимым делом и быть нужной.

"Когда объявили набор сомелье в GoodWine, она подала туда свое резюме и очень нервничала, переживала, поскольку всегда критически относилась к себе. А когда ее приняли, то очень радовалась. GoodWine был местом ее счастья. Работа не была легкой, но она от нее кайфовала. Она любила там всех. И всегда отзывалась только хорошо о команде", – вспоминает еще одна подруга погибшей Катя Цап.

Катя вспоминает, что познакомилась с Викой еще в 2011 году и с тех пор их дружба только укреплялась. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, Виктория имела очень сильный характер.

"Она декламировала стихи, писала прозу. Она ставила себе цели и уверенно шла к ним. Постоянно изучала что-то новое. Причем не поверхностно, а досконально. Например, раньше она не дружила с географией, но когда занялась изучением истории вина и мест, где выращивают виноград, то изучила и географию, она постоянно расширяла свои знания, изучала английский", - говорит Катя.

С началом полномасштабной войны Вика и Богдан приезжали в родной город. Катя предоставила им свою квартиру, чтобы они могли там жить. Но потом пара таки приняла решение вернуться в Киев.

"Россияне убили наших друзей. Это шок, ярость, безысходность. Невероятная пустота внутри. Я больше не услышу голос Вики, не обниму ее", – переживает Катя.

Всего в доме на Жилянской погибли пять человек. Тело последнего погибшего спасатели нашли во вторник, 18 октября.

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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