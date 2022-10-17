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Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в Киеве

17 октября 2022, 21:53

Из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры, разрушенный дом не подлежит восстановлению.

Иранский дрон убил Вику с мужем
Иранский дрон убил Вику с мужем / скриншот, ГСЧС

Сгорели в обнимку: появились страшные подробности убийства иранским дроном беременной девушки с мужем в Киеве.

Вечером, 17 октября, появились подробности о супругах, которые погибли из-за взрыва в жилом доме Киева.

Как сообщает ТСН, в начале года молодым супругам исполнилось 34 года. Девушка была на 6 месяце беременности.

Как выяснилось, супруги несколько лет назад приехали в Киев из Ровенской области. Мужчина работал в IT-сфере, а его жена имела педагогическое образование, но работала в маркете одной из крупных сетей. Оба были уроженцами одного из районов Ровенской области.

"Это были очень положительные молодые люди. Например, девушка в школе училась всегда на отлично, потом получила педагогическое образование. Они ходили в одну школу, но встречаться начали года через 2 после ее окончания. Расписалась она с мужем, насколько я знаю, не так и давно, около двух лет назад. Ребенок, который должен был родиться — это их первый ребенок. Очень трудно понимать, что все они погибли. Шок. Мужчина — тоже очень позитивный, уравновешенный, приветливый. В жизни они добивались всего сами", — рассказала жительница села, где проживают родители погибшей девушки.

Источники в полиции Киева сообщили, что тела супругов в результате российской атаки на жилой дом очень сильно обгорели.

Позже известная сеть магазинов опубликовала подробности убийства молодой девушки.

"Сегодня очень темный день для нашей компании. Сегодня мы потеряли Вику, наше сомелье, невероятно хорошего и отзывчивого человека, часть нашей семьи. Шесть лет назад Вика стала сомелье магазина goodwine на Мечникова. Она была единственной девочкой в ​​отделе, но никогда не проявляла слабости, для нее не было сложных задач, вызовов. Она любила вино и свою работу", - пишут в соцсети.

Убийство Вики в Киеве

Ее тело нашли в объятиях с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда прилетел русский дрон.

"Они ждали ребенка. Мы безумно любили Вику. Уверены, любили и вы. Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: "надо меньше жалеть себя". Такой сильной мы запомним ее. Навсегда", - написали в Сети.

Из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры, разрушенный дом не подлежит восстановлению.

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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