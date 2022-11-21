"Вдове "посочувствовать" не получится": в Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ

В Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии Воздушно-десатных войск РФ Сергея Никулина.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, россияне распространили информацию о ликвидации начальника связи, заместителя начальника штаба дивизии псовских десантников подполковника Сергея Никулина два дня назад.

В некрологе нет данных обстоятельств и даты ликвидации высокопоставленного российского оккупанта. Тем не менее, достоверно известно, что 76 дивизия несколько месяцев "героически держала оборону" в Херсонской области Украины.

"Нехитрыми приемами OSINT удалось найти серию семейных фотографий подполковника Никулина. А так же профиль его вдовы - Александры Никулиной. К сожалению вдове "посочувствовать" не получится, страница закрыта для публичного доступа. Еще смутило то, что старший сын у "чистокровно" русских Никулиных с явно выраженными кавказскими чертами лица", - отметил Комахидзе.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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