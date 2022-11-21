УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вдове "посочувствовать" не получится": в Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ

21 ноября 2022, 09:16

ВСУ успешно ликвидировали заместителя начальника штаба дивизии псовских десантников подполковника Сергея Никулина.

Ликвидированный оккупант
В Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии Воздушно-десатных войск РФ Сергея Никулина.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, россияне распространили информацию о ликвидации начальника связи, заместителя начальника штаба дивизии псовских десантников подполковника Сергея Никулина два дня назад.

В некрологе нет данных обстоятельств и даты ликвидации высокопоставленного российского оккупанта. Тем не менее, достоверно известно, что 76 дивизия несколько месяцев "героически держала оборону" в Херсонской области Украины.

"Нехитрыми приемами OSINT удалось найти серию семейных фотографий подполковника Никулина. А так же профиль его вдовы - Александры Никулиной. К сожалению вдове "посочувствовать" не получится, страница закрыта для публичного доступа. Еще смутило то, что старший сын у "чистокровно" русских Никулиных с явно выраженными кавказскими чертами лица", - отметил Комахидзе.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:03

Мощный пожар после "прилета": в Макеевке взорвали нефтебазу оккупантов РФ

09:48

1xBet под санкции: КРАИЛ собирает необходимую информацию для представления в СНБО

09:30

"Выкосил всех под корень": Путина в РФ некому "убрать" – СоскинВидео

09:16

"Вдове "посочувствовать" не получится": в Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ

08:57

"Я лох года": российскую телеведущую, которая поддержала войну в Украине, развели на деньги

Реклама
08:57

Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

08:45

Россия начнет сама делать "мопеды": что делатьмнение

08:17

Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян, диктатор ищет поддержки у блогеров – ISWВидео

08:00

Путин прекратит террористические атаки, если Украина начнет бить по РФ – НевзлинВидео

07:44

ВСУ ударили по колонне оккупантов в Сиротино на Луганщине – ГенштабВидео

07:42

В Укрэнерго готовятся к возможному полному отключению светаВидео

07:00

Гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: неопределенность для Овнов и брак для Тельцов

06:53

ВСУ ликвидировали "боевого бомжа" из ЧВК Вагнер

06:36

"Так можно потерять всю страну": в правительстве РФ пытаются достучаться к Путину - СоскинВидео

06:25

Почему Байден до сих пор не прибил Путина лопатой, как крысу в углумнение

06:00

Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022: Овнам придется начать новое дело, а Козерогам – страдать

05:00

Женский гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: Близнецам – опасности, а Рыбам – борьба

04:20

Что делать, если кофе горчит и как смягчить вкус ароматного напитка

03:20

Гороскоп на декабрь 2022 для Тельцов: везение, выздоровление и хорошие новостиВидео

03:20

Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецептВидео

Реклама
02:37

"Без комментариев": Волочкова в прозрачном засветила лишнее

02:03

Молодая жена Сергея Тигипко похвасталась сочным бюстом в прозрачном корсетеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться переброса русских войск из-под Херсона на ДонбассВидео

00:51

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечьВидео

20 ноября, воскресенье
23:52

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

23:37

Невеста Роналду огорошила фанатов внешним видом и засветила пышный бюстВидео

23:09

"Сборище дровосеков": сборная России по футболу опозорилась в "позорном матче"Видео

22:33

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

22:27

Россия выпустила более 4700 ракет по Украине: Зеленский просит остановить террорВидео

22:10

Голос країни-12 Грандиозный суперфинал: кто выиграл в 12 сезоне лучшего вокального шоу страныВидео

22:00

Зеленский назвал направления, где ВСУ продвигаются и ведут наступлениеВидео

21:57

Россия должна выполнить условия Украины: Подоляк назвал 3 шага для начала переговоровВидео

21:16

Звезда Марвел делает паузу в карьере из-за неизлечимой болезни

21:06

Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипятокВидео

20:58

Леонардо Ди Каприо застали на свидании с юной супермоделью

20:26

Путин может снова угрожать Украине ядерным оружием, если ВСУ продолжат побеждать – ПентагонВидео

20:15

Риши Сунак и его бульдожья хваткамнение

20:11

"Никакой он не патриот России": рыдающего Баскова вывели на чистую воду и опозорилиВидео

19:58

Где я об электричестве уже никто и не вспоминаетмнение

19:10

Перед употреблением люди кладут хурму в холодильник: в чем "фишка"

Реклама
19:07

Вывод войск из Украины в обмен на переговоры: у Зеленского поставили России условие по диалогу

18:52

Леся Никитюк честно призналась, почему она не замужем в свои 35 лет

18:51

"К концу ноября начнется большая битва": астрологи предупредили украинцев и назвали опасные датыВидео

18:09

Армия Украины будет освобождать Крым, военная кампания состоится – ЕрмакВидео

17:59

Жена Остапчука высказалась о расставании: "Лучше отпустить человека, который хочет жить без меня"

17:50

День работников сельского хозяйства: открытки, солнечные поздравления своими словами и в стихах

17:48

"Деликатес" становится доступным: в Украине упали цены на яйцаВидео

17:27

"У меня появился животик": невестка-стриптизерша Королёвой заговорила о беременности

17:18

"Россия понимает только силу": замглавы МИД Мельник призвал Шольца поставить Путину ультиматумВидео

17:13

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять