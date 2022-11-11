Оставил жену и троих детей: в Украине ликвидировали командира стрелкового отделения из Сыктывкара

Роман Байбородин нашел свою смерть в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Как сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Байбородин служил на контракте командиром стрелкового отделения в Мурманской области. Скорее всего, речь идет о 200-й бригаде оперативного стратегического командования "Север" вооруженных сил РФ.

Когда и где был ликвидирован Байбородин - не сообщается.

У захватчика осталась жена и трое детей.

Оккупант Байбородин с женой / Фото соцсети

Вдова Екатерина Байбородина 8 ноября в соцсети сообщила о гибели мужа, добавив, что похоронят оккупанта в Сыктывкаре 11 ноября.

Как сообщал Главред, в Украине был ликвидирован оккупант родом из Донецкой области. Александр Папуна когда-то служил в украинской армии, но потом переехал в России и переоделся в форму десантника-контрактника ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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