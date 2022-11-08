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"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

8 ноября 2022, 10:31

Наши защитники продолжают истреблять российских оккупантов в Украине.

Ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой / facebook.com/irakli.komaxidze

ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который до приезда в Украину стал чемпионом Пермского края по рубке шашкой.

О ликвидации казака из Прикамья Николая Федотова сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе.

"Колян Варвар", шашка не помогла... В открытых источниках удалось найти запись с упоминанием Федотова от марта с.г., где он среди казаков-рекордцменов в муниципальном соревновании Пермского края по рубке шашкой "Губахинская казарла", - говорится в сообщении.

Ликвидированный оккупант
Ликвидированный оккупант / facebook.com/irakli.komaxidze

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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