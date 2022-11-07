В Украине ликвидировали оккупанта Медведева: ушел на войну "не раздумывая"

Ликвидированный оккупант / facebook.com/irakli.komaxidze

ВСУ ликвидировали оккупанта Данила Медведева, которого мобилизовали в Челябинской области. В некрологе написали, что захватчик пошел убивать "ни разу не раздумывая, приняв это как свой долг".

Как сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе, оккупанта уничтожили 31 октября.

Медведеву было 33 года. Мобилизовали его 29 сентября, а уже 7 ноября похоронили в поселке Увельском Челябинской области.

До мобилизации Медведев работал на предприятии ООО "Завод ЭСКОН", специализирующийся на производстве металлоконструкций для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей. Однако он согласился на мобилизацию, и решил вместо обычной работы пойти на военное преступление.

Ликвидированный оккупант с женой / facebook.com/irakli.komaxidze

О том, что оккупант пошел на войну в чужую страну "не задумываясь", рассказала его теперь уже вдова Алеся.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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