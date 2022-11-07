В Украине ликвидировали оккупанта Медведева: ушел на войну "не раздумывая"

О том, что оккупант пошел на войну в чужую страну "не задумываясь", рассказала его теперь уже вдова Алеся.
ВСУ ликвидировали оккупанта Данила Медведева, которого мобилизовали в Челябинской области. В некрологе написали, что захватчик пошел убивать "ни разу не раздумывая, приняв это как свой долг".
Как сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе, оккупанта уничтожили 31 октября.
Медведеву было 33 года. Мобилизовали его 29 сентября, а уже 7 ноября похоронили в поселке Увельском Челябинской области.
До мобилизации Медведев работал на предприятии ООО "Завод ЭСКОН", специализирующийся на производстве металлоконструкций для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей. Однако он согласился на мобилизацию, и решил вместо обычной работы пойти на военное преступление.
О том, что оккупант пошел на войну в чужую страну "не задумываясь", рассказала его теперь уже вдова Алеся.
Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.
Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".
Вам может быть интересно:
- Верил, что "его дело правое": ВСУ ликвидировали мобилизированного из Свердловской области
- На Херсонщине ВСУ уничтожили базу кадыровцев: ликвидировано более 50 бандитов
- Любил валяться в грязи: ВСУ ликвидировали ефрейтора Росгвардии