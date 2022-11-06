Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦ

Священник РПЦ / скриншот

Настоятеля храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаила Васильева ликвидировали в Украине.

Как сообщает сайт РПЦ, российский поп поддерживал войну в Украине и убийство мирных граждан. Кроме того, он недавно оскандалился заявлением и призвал женщин России не боятся рожать, чтобы отправлять детей на войну.

"Каждой даме Господь дал возможность родить много детей. И если женщина, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных методов прерывания беременности в самом широком диапазоне, то, пожалуй, ребенок у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время", — заявлял Васильев в октябре 2022.

Кроме того, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил, что российский поп погиб утром, 6 ноября.

"Васильев участвовал в войнах в Чечне и Сирии. Места, где погиб священник РПЦ, не указывают", - говорится в сообщении.

У священника остались жена и дети.

РПЦ о войне в Украине

Напомним, глава РПЦ патриарх Кирилл поддержал вторжение войск России в Украину.

Также он заявил, что богатые люди в России должны делиться своими средствами с нуждающимися, иначе их ждет "путь в ад".

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал он, передает ТАСС.

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