Российский священник предложил женщинам больше рожать, чтобы пережить войну в Украине

Войска РФ / Минобороны РФ, скриншот

Настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев выдал скандальное заявление.

По его словам, российским женщинам нужно больше рожать, чтобы легче было переносить мобилизацию.

В РПЦ считают, что женщинам было проще переносить мобилизацию сыновей, если бы у них было несколько детей.

"Каждой даме от природы Господь в большинстве попустил родить много детей. ... Очевидно, ребенок будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время" , – сказал священник.

РПЦ о войне в Украине

Напомним, глава РПЦ патриарх Кирилл поддержал вторжение войск России в Украину.

Также он заявил, что богатые люди в России должны делиться своими средствами с нуждающимися, иначе их ждет "путь в ад".

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал он, передает ТАСС.

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