Наемник убивал людей в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР, но был остановлен нашими защитниками.
ВСУ ликвидировали известного "вагнеровца" Георгия Корватовського. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран.
Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", оккупант воевал на украинском Донбассе.
"Наемник ЧВК "Вагнер" Георгий Корватовский ("Гога" - "Гоша") гастролировал в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР. Наконец-то успешно демобилизован", - отметил Штефан.
На одном из шевронов наемника был текст "Боевой бомж".
Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.
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