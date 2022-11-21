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ВСУ ликвидировали "боевого бомжа" из ЧВК Вагнер

21 ноября 2022, 06:53

Наемник убивал людей в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР, но был остановлен нашими защитниками.

Ликвидированный "вагнеровец"
Ликвидированный "вагнеровец" / Телеграм Анатолий Штефан

ВСУ ликвидировали известного "вагнеровца" Георгия Корватовського. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", оккупант воевал на украинском Донбассе.

"Наемник ЧВК "Вагнер" Георгий Корватовский ("Гога" - "Гоша") гастролировал в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР. Наконец-то успешно демобилизован", - отметил Штефан.

На одном из шевронов наемника был текст "Боевой бомж".

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ЧВК Вагнер
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