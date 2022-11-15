Обвинил ЦРУ: Пригожин нашел виновных в казни "вагнеровца" Нужина

Пригожин снова попытался оправдать своих наемников / Reuters, скриншот

Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин всячески пытается оправдать своих наемников в убийстве бывшего узника Евгения Нужина. Так, Пригожин заявил, что Нужина якобы убили американские спецслужбы.

Как пишет "Медуза", Пригожин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства бывшего "вагнеровца".

Главарь ЧВК "Вагнер" всячески отрицает, что Нужина похитили и убили его наемники. Пригожин приводит такой аргумент: "Никто из сотрудников после опроса не довел информацию о том, что похищал Нужина, или участвовал в его казни. А бойцы отличаются отличной дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

Кроме того, Пригожин утверждает, что казненный заключенный якобы заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы затем проникнуть в ЧВК "Вагнер" и создать условия для своей казни.

"Для меня вполне очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США", - говорится в заявлении владельца "Вагнера".

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина

Боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове. После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина.

По данным источников, он неизвестным образом оказался у военных РФ, его передали так называемой "Службе безопасности ЧВК". Нужина убили ударами кувалдой в качестве мести.

Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин. "Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в этом шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", - сказал Пригожин.

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