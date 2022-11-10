Войска РФ кичатся "линией Вагнера" на Донбассе: в Генштабе заявили, что ВСУ прорвут оборону

Войскам России на Донбассе "линия Вагнера" не поможет - ВСУ / Коллаж иллюстративное фото 93 ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Вооруженным силам удастся преодолеть так называемую "линию Вагнера" российских оккупантов на Донбассе, которую они соорудили, чтобы сдержать наступление ВСУ. Благодаря международной помощи у Украины есть средства для преодоления минно-взрывных заграждений. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны он рассказал о том, что инженерные сооружения сооружаются для того, чтобы усложнить продвижение противника. Однако на каждое оружие есть средство противодействия.

По его словам, у сил обороны Украины, благодаря международной помощи, есть возможность преодолевать минно-взрывные заграждения.

"Инженерные заграждения имеют целью остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Соответственно и у нас, благодаря международным партнерам, есть средства преодоления минно-взрывных заграждений", - объяснил ситуацию Громов.

Также он подчеркнул, что военное командование ВСУ внимательно изучает пути преодоления фортификационных сооружений.

К слову, оккупанты России из ЧВК Вагнера на захваченных районах Донецкой и Луганской областей еще с октября возводят систему противотанковых оборонных сооружений. Они хотят остановить продвижение украинской армии на Донбассе.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке США ранее заявляли, что ВСУ могут воспользоваться слабостью войск РФ и за 6 недель достичь продвижения в Луганской области. Впрочем, оккупанты войну еще не проиграли. У них есть возможность восстановить свои военные силы. К тому же захватчики способны проводить артиллерийские операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если ВСУ освободят захваченный Херсон, силы могут быть переброшены на Донбасс.

Там украинские войска могут усилить свое наступление.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что Россия перед своими оккупантами поставила задачу полностью захватить Донбасс. Украинские войска на сложных участках продолжают удерживать оборону.

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