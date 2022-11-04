Наступление ВСУ на Запорожчину, Крым и Донбасс: Жданов назвал сценарии после возвращения Херсона

Источники на Западе утверждают, что ВСУ до Нового года ждут успехи на фронте - Жданов / Коллаж 93 ОМБр, Главред

Если силам обороны Украины удастся освободить Херсон и зачистить от оккупантов России правобережье Херсонской области, появятся три варианта дальнейшего наступления. Речь идет о формировании Днепра и атаке на Запорожском направлении, переброске войск на Донецкий и Луганской участки фронта, либо же наступлении на оккупированный Крым. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что у ВСУ появится три варианта последующего развития в случае освобождения Херсона и правобережья Херсонской области.

Как полагает Жданов, при таком сценарии украинские войска могут форсировать Днепр и перейти к наступлению на Запорожском направлении, перебросить войска на Донбасс или развивать атакующие действия в направлении оккупированного Крыма.

Также он добавил, что ВСУ следует накапливать резервы для дальнейшего наступления.

"Все три варианта приемлемые, но какой из них будет основным, выберет Генштаб. Это определит характер боевых действий. Нужно накапливать резервы для контрнаступления. Западные источники информации "в один голос" говорят, что ВСУ до Нового года получат "значительные успехи" на линии фронта", - подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Херсонской области

В Институте изучения войны ранее сделали заявление, согласно которому войска РФ готовятся к "обороне" своих позиций на Херсонщине и наступлению ВСУ на захваченный Херсон. В то же время силы обороны Украины продолжают проведение в Херсонской области наступательных операций.

3 ноября в социальных сетях распространили фотографию здания областной государственной администрации в оккупированном Херсоне. Там пропал флаг страны-оккупанта России.

В Оперативном командовании Юг предупредили, что исчезновение флага агрессора РФ в захваченном Херсоне, возможно, указывает на провокацию со стороны российских оккупантов.

В ВСУ подчеркнули – захватчики могут создавать картину якобы выхода из населенных пунктов. Тактика врага понятна украинскому командованию.

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