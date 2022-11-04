Войскам РФ поставили задачу захватить Донбасс: ВСУ держат оборону и бьются с оккупантами

Враг атакует позиции ВСУ в районах Бахмута и Авдеевки - Череватый / Коллаж 93 ОМБр (иллюстративное фото), УНИАН

Войска страны-оккупанта РФ пытаются окружить Вооруженные силы Украины в районе Угледара, где продолжаются тяжелые бои. Враг атакует в районе Бахмута и Авдеевки, наносит удары из артиллерии, минометов и танков. Украинские войска держатся и не дают захватчикам прорвать оборону. Россия поставила для себя стратегическую задачу по захвату Донбасса. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что восточный фронт остается ключевым эпицентром боевых столкновений армии Украины с войсками РФ.

По словам Череватого, они атакуют в районе Бахмута и Авдеевки, бьют из всех видов артиллерии, минометов и танков. ВСУ достойно обороняются, враг не может прорвать оборону.

Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска в районе Угледара. Там уже несколько дней идут жесткие бои возле Павловки.

Также он добавил, что стратегическая задача России – захват Донбасса.

"Ситуация сложная, но наши воины держатся. Сейчас у РФ них стратегическая задача — захватить Донбасс, чтобы продать это своему населению, поэтому такое упорство в Донецкой области", - подчеркнул Сергей Череватый.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке США ранее заявили, что ВСУ могут воспользоваться слабостью войск РФ и за 6 недель продвинуться в Луганской области. Однако российские оккупанты еще не проиграли войну – они могут восстановить свои военные возможности и способны к проведению артиллерийских операций.

На днях руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ освободили еще 9 населенных пунктов на Луганщине.

По его словам, сложная ситуация в районе Белогоровки, Сватово и Кременной. Оккупанты пытаются штурмовать позиции армии Украины в Белогоровке, но им это не удается.

Военный эксперт Олег Жданов допускает, что в случае освобождения Херсона ВСУ могут перебросить войска на Донецкое и Луганской направление. Украинская армия может усилить свое наступление на Донбассе.

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