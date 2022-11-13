Хотел воевать за Украину: ЧВК Вагнера казнили бывшего заключенного, его убийство признал Пригожин

Евгения Нужина, который заявлял, что собирается воевать на стороне Украины против режима Путина, ударами кувалдой убили боевики ЧВК Вагнера.
Боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове. После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина. Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин.
Как сообщает Telegram-канал Gulagu.net, источник из "Вагнера" сообщил о внесудебной расправе российскими боевиками ЧВК Вагнера над осужденным Евгением Нужиным.
Указывается, что Нужин отбывал длительный срок в колонии строгого режима в России за убийство. ЧВК завербовала его в качестве боевика и отправила воевать против Украины, где он попал в плен.
Спустя определенное время Нужин дал интервью, которое посмотрело несколько миллионов человек. Во время разговора он говорил, что собирается воевать на стороне Украины.
По данным источников, он неизвестным образом оказался у военных РФ, его передали так называемой "Службе безопасности ЧВК". Нужина убили ударами кувалдой в качестве мести.
Убийство признал главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он сделал циничное заявление, которое опубликовал Telegram-канал Пресс-служба Пригожина.
"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало", - сказал Пригожин.
Напомним, в сентябре в Сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин признается, что он является руководителем ЧВК Вагнера. Видеозапись была снята в одной из российских колоний, куда он приехал вербовать заключенных на войну против Украины. Также Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера была создана им еще в 2014 году.
В американском Институте изучения войны заявили, что частная военная компания Вагнер Пригожина усиливает свое влияние. Она становится так называемой "новой армией" в России. ЧВК уже развертывает более сложное оборудование наравне с регулярной российской оккупационной армией. У боевиков может появиться даже своя авиация.
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