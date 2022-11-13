УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Хотел воевать за Украину: ЧВК Вагнера казнили бывшего заключенного, его убийство признал Пригожин

13 ноября 2022, 11:38

Евгения Нужина, который заявлял, что собирается воевать на стороне Украины против режима Путина, ударами кувалдой убили боевики ЧВК Вагнера.

Евгений Нужен
Евгений Нужин убит боевиками ЧВК Вагнера / Скриншот видео YouTube

Боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове. После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина. Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин.

Как сообщает Telegram-канал Gulagu.net, источник из "Вагнера" сообщил о внесудебной расправе российскими боевиками ЧВК Вагнера над осужденным Евгением Нужиным.

Указывается, что Нужин отбывал длительный срок в колонии строгого режима в России за убийство. ЧВК завербовала его в качестве боевика и отправила воевать против Украины, где он попал в плен.

Спустя определенное время Нужин дал интервью, которое посмотрело несколько миллионов человек. Во время разговора он говорил, что собирается воевать на стороне Украины.

По данным источников, он неизвестным образом оказался у военных РФ, его передали так называемой "Службе безопасности ЧВК". Нужина убили ударами кувалдой в качестве мести.

Убийство признал главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он сделал циничное заявление, которое опубликовал Telegram-канал Пресс-служба Пригожина.

"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало", - сказал Пригожин.

Напомним, в сентябре в Сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин признается, что он является руководителем ЧВК Вагнера. Видеозапись была снята в одной из российских колоний, куда он приехал вербовать заключенных на войну против Украины. Также Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера была создана им еще в 2014 году.

В американском Институте изучения войны заявили, что частная военная компания Вагнер Пригожина усиливает свое влияние. Она становится так называемой "новой армией" в России. ЧВК уже развертывает более сложное оборудование наравне с регулярной российской оккупационной армией. У боевиков может появиться даже своя авиация.

Другие новости:

ЧВК Вагнера убийство война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:05

Могут ли США шантажировать Украину оружием ради переговоров: мнение Жданова

11:47

"Любой мир неприемлем": в ООН назвали условие окончания войны РФ против УкраиныВидео

11:38

Хотел воевать за Украину: ЧВК Вагнера казнили бывшего заключенного, его убийство признал Пригожин

11:15

До конца года оккупанты сделают "жест доброй воли" на Луганщине: эксперт рассказал подробностиВидео

10:41

"Посеял хаос по всему миру": Сунак заявил, что на G20 Путина разнесут за войну с УкраинойВидео

Реклама
10:38

Все монеты нужно потратить в воскресенье: как увеличить собственную прибыль

10:34

"Еще не созрела": Подоляк рассказал, в какой момент РФ будет клянчить настоящие переговорыВидео

09:49

США обещают помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру - БлинкенВидео

09:40

Из стиральной машинки воняет канализацией: как быстро избавиться от неприятного запаха

09:33

Демократическая партия сохранит контроль над Сенатом США – CNN

08:40

В восьми областях Украины 13 ноября будут выключать электричество: все деталиВидео

08:35

ВСУ к январю могут взять Мариуполь с Мелитополем, после чего начнут освобождать Крым – ХоджесВидео

08:14

Почему бункерному деду лучше никуда не выходитьмнение

08:12

ВСУ ударили по зданию, где было до 500 оккупантов: россияне вывозили погибших грузовиками – ГенштабВидео

07:36

Доверие к Путину падает, из-за потери Херсона в Кремле усиливается раскол – ISWВидео

06:21

Последствия войны для России будут страшнымимнение

05:00

День доброты 2022: история, традиции, а также яркие и теплые открытки

04:30

Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал о неожиданной аномалииВидео

03:31

Следующий год будет очень интересным в РФ, но Путина не тронут - эксперт

03:20

Потрясающая бюджетная закуска, которую готовить 5 минут: рецепт всего за 100 гривенВидео

Реклама
02:45

Как это развидеть: Джигурда и Волочкова показали камасутру

02:02

"Подпирают, чтобы не упала": Волочкова стала посмешищем, перебрав на застолье

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени уйдет на зачистку ХерсонаВидео

00:51

Приметы на 13 ноября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не окунуться в бедуВидео

00:05

Хлопнули дверями перед носом: 67-летнюю Долину вышвырнули со сцены в КремлеВидео

12 ноября, суббота
23:41

"Сумасшедшая, с головой не дружит": россияне опозорили Хоркину из-за войны в УкраинеВидео

23:38

"Бойня" под Сватово: ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов из одного села в РФВидео

23:04

В Венгрии нацелились на аннексию Закарпатья: в МИД жестко ответилиВидео

23:01

Переговоры Украины и РФ могут состояться ранее ожидаемого: генерал армии озвучил прогнозВидео

22:58

"Ситуация меняется очень быстро": Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

22:39

Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022: Овнам – ожидание, а Рыбам – тревоги

22:34

Освобождение Мариуполя и Крыма: генерал США спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУВидео

22:30

Херсон становится прифронтовым городом: Жданов предупредил о рисках артдуэлей через ДнепрВидео

22:16

"Выбрасывайте хлам из своей жизни": Анатолич жестко прошелся по актрисе-запроданке БезрукВидео

22:06

У Путина не верят в аннексию: захваченные области Украины не нанесли на официальную картуВидео

21:54

"Спасибо бойцам ВСУ за то, что вернули Херсон домой": Барских ярко обратился к украинцамВидео

21:49

Скандальный певец Сергей Лазарев наорал на Киркорова при людяхВидео

21:39

Арахамия назвал вероятные сроки возобновления переговоров с РоссиейВидео

21:35

Эксперт пояснил, почему между Путиным и русской армией ширится большой расколВидео

21:34

Сдача Херсона оккупантами: начштаба УДА предупредил о вероятной западне РФВидео

Реклама
21:27

Пора к психиатру: Тодоренко начинает бесить подписчиков бесконечными страданиями

21:20

"Там настоящий ад": Зеленский рассказал о жестких боях за территории УкраиныВидео

20:56

Клянчил ракеты и оружие: Путин провел важный разговор с президентом ИранаВидео

20:43

ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области - ЗеленскийВидео

20:16

Для Лорак дна нет: в сети появилась новогодняя афиша предательницы

20:10

Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечьВидео

20:07

Россия провалилась: в Британии отреагировали на побег оккупантов из ХерсонаВидео

19:55

Гороскоп на завтра 13 ноября 2022: Рыбам – споры, Тельцам – работа над ошибками

19:45

Без света от 6 до 7 часов: в Киеве увеличивают продолжительность отключения электроэнергииВидео

19:23

Куда использовать старое варенье: много новых способов

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять