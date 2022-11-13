Хотел воевать за Украину: ЧВК Вагнера казнили бывшего заключенного, его убийство признал Пригожин

Евгений Нужин убит боевиками ЧВК Вагнера / Скриншот видео YouTube

Боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове. После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина. Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин.

Как сообщает Telegram-канал Gulagu.net, источник из "Вагнера" сообщил о внесудебной расправе российскими боевиками ЧВК Вагнера над осужденным Евгением Нужиным.

Указывается, что Нужин отбывал длительный срок в колонии строгого режима в России за убийство. ЧВК завербовала его в качестве боевика и отправила воевать против Украины, где он попал в плен.

Спустя определенное время Нужин дал интервью, которое посмотрело несколько миллионов человек. Во время разговора он говорил, что собирается воевать на стороне Украины.

По данным источников, он неизвестным образом оказался у военных РФ, его передали так называемой "Службе безопасности ЧВК". Нужина убили ударами кувалдой в качестве мести.

Убийство признал главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он сделал циничное заявление, которое опубликовал Telegram-канал Пресс-служба Пригожина.

"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало", - сказал Пригожин.

Напомним, в сентябре в Сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин признается, что он является руководителем ЧВК Вагнера. Видеозапись была снята в одной из российских колоний, куда он приехал вербовать заключенных на войну против Украины. Также Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера была создана им еще в 2014 году.

В американском Институте изучения войны заявили, что частная военная компания Вагнер Пригожина усиливает свое влияние. Она становится так называемой "новой армией" в России. ЧВК уже развертывает более сложное оборудование наравне с регулярной российской оккупационной армией. У боевиков может появиться даже своя авиация.

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