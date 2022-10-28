ЧВК Вагнер "повара" Путина наращивает влияние и становится "новой армией" России - ISW

ЧВК Вагнер / Inforos

В России наращивает свое влияние частная военная компания "Вагнер" "повара Путина" Евгения Пригожина. За счет войны в Украины она становится так называемой новой армией. Уже сегодня формирование может продолжать развивать свои возможности ведения боевых действий в воздухе и развертывать более сложное оборудование наравне с обычными вооруженными силами. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Раннее российский военный блогер сообщил, что группа "Вагнера" набирает солдат для формирования и/или пополнения расчетов зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов радиоэлектронной борьбы.

"ЧВК "Вагнер" не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские вооруженные силы все больше зависят от ее сил", – отмечают в ISW.

Российские источники и издание BBC подтвердили существование как минимум одного авиационного отряда "Вагнера", который управлял самолетами Су-25, действовавшими на востоке Украины в мае 2022-го. Годом ранее элементы ЧВК использовали французский легкий транспортный вертолет в операциях в Центральноафриканской Республике.

"Приобретение "Вагнером" боевых самолетов указывает на то, что группа является примером контрактной армии, к чему минобороны РФ стремилось все эти годы", – процитировали в ISW слова российского блогера.

Сами аналитики добавили, что эта формулировка примечательна, поскольку она подчеркивает степень, в которой ЧВК "Вагнер", похоже, становится параллельной "новой армией" наряду с министерством обороны России.

Как сообщал Главред, в сентябре российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", признал, что он причастен к ЧВК "Вагнера". К тому же он признался, что наемники убивали украинцев на Донбассе.

В октябре Пригожин заявил, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных.

25 октября Главное военное разведывательное управление Украины впервые сообщило о том, что наемники "Вагнера" больны ВИЧ и гепатитом С, а российские врачи отказываются оказывать помощь растущему количеству инфицированных военнослужащих, получивших боевые ранения.

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