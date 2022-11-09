'Срочно нужны сталинские репрессии': российские элиты напуганы из-за заявления Пригожина - Bloomberg

Пригожин заявил, что в России нужно срочно применить сталинские репрессии / ТАСС

Владелец российской ЧВК "Вагнера" Евений Пригожин призвал власти РФ вернуться к "сталинским репрессиям". Это заявление заставило паниковать представителей российской элиты. Теперь они опасаются чисток и арестов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии", - сказал Пригожин.

Внутри РФ растет беспокойство. Богатые граждане России опасаются за безопасность своих семей, ведь они не проявляют достаточного энтузиазма и поддержки войны против Украины. Также это связано с тем, что Пригожин скрыто нападает на военное руководство РФ, а Кремль, в свою очередь, не проявляет желания защищать своих.

"Теперь, когда кремлевские чиновники называют вторжение в Украину "народной войной", прислушиваясь к риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов, как во время правления советского диктатора", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация в России напоминает военную диктатуру и она будет только ухудшаться, если в стране не произойдет военный переворот. Многие считают, что полномасштабное вторжение в Украину было катастрофической ошибкой и эта ошибка обрекает Россию на изоляцию и слабость.

Как сообщал Главред, в сентябре российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", признал, что он причастен к ЧВК "Вагнера". К тому же он признался, что наемники убивали украинцев на Донбассе.

В октябре Пригожин заявил, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных. 25 октября Главное военное разведывательное управление Украины впервые сообщило о том, что наемники "Вагнера" больны ВИЧ и гепатитом С, а российские врачи отказываются оказывать помощь растущему количеству инфицированных военнослужащих, получивших боевые ранения.

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