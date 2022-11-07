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"Будем удалять две почки и печень": Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборы

7 ноября 2022, 17:36

"Повар" Путина цинично заявил, что Россия вмешивалась и будет продолжать вмешиваться в дела других стран.

'Будем удалять две почки и печень': Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборы
Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборы / Коллаж фото Reuters, росЗМІ

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин признался, что Россия вмешалась в американские выборы. Он добавил, что РФ не будет прекращать попытки вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом заявили в пресс-службе Пригожина в ответе на статью Bloomberg о вмешательстве в выборы.

Пригожин подтвердил, что РФ вмешалась в выборы в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Он считает вмешательство в выборы "точечными операциями"

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и извиняюсь, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в сентябре российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", признал, что он причастен к ЧВК "Вагнера". К тому же он признался, что наемники убивали украинцев на Донбассе.

В октябре Пригожин заявил, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных. 25 октября Главное военное разведывательное управление Украины впервые сообщило о том, что наемники "Вагнера" больны ВИЧ и гепатитом С, а российские врачи отказываются оказывать помощь растущему количеству инфицированных военнослужащих, получивших боевые ранения.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Евгений Пригожин выборы в США
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