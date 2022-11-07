Когда в Киеве могут отменить отключение света: в ДТЭК назвали сроки

В ДТЭК сказали, когда в Киеве могут отменить отключение света/ УНИАН, ДТЭК

Если РФ не будет наносить повторных обстрелов по украинской инфраструктуре, то отключение света в Киеве могут отменить примерно в течение двух недель.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Киев". Он отмечает, что сейчас применяются и плановые и аварийные отключения света, ведь в центральном и северном регионах наблюдается большой дефицит электроэнергии.

"В стране в центральном и северном регионах есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются графики не только почасовых отключений, но и аварийных. Киев и Киевская область также в этом списке. И именно поэтому мы получаем сейчас ситуацию, когда есть отключения и по графику, и аварийные", – сказал Сахарук.

Он пояснил, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будут отремонтированы линии и другая инфраструктура для передачи электроэнергии в Киев из других регионов Украины или же не будут добавлены генерирующие мощности. Ведь и линии, и генерирующие мощности были повреждены в результате атак российских оккупантов.

На вопрос журналиста об ориентировочных сроках, когда всё могут починить, Сахарук назвал срок в две недели.

"Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать всё можно в ближайшее время... Давайте скажем, в течение следующих двух недель", – сказал он.

Также он добавил, что о существенной экономии электроэнергии сейчас речь не идет – свет выключают именно для уменьшения нагрузки на сеть в те или иные промежутки времени. Но после включения света граждане пытаются сделать все домашние дела, поэтому всё равно используют много электричества.

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Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные.

Экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, почему без выключения света в Киеве и области не обойтись. Из-за ракетных обстрелов российских захватчиков сейчас в Киеве и области работает только один трансформатор из четырех. Чтобы купить новый такой трансформатор, нужно потратить 10-15 миллионов гривен, и потом еще и ждать пол года, пока его изготовят. А не выключать тот единственный, который сейчас работает, тоже нельзя, иначе он будет перегружен.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину. Массированные удары ракетами и дронами по Украине, в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры – это энергетический геноцид. Однако России не удастся воплотить свой план в жизнь, подчеркнул Подоляк.

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