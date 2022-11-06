В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходит

Экономия электроэнергии / УНИАН, Википедия

По состоянию на вечер, 6 ноября, в Киеве наблюдается тяжелая ситуация с обеспечением потребителей электроэнергией.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, вводятся стабилизационные отключения.

"Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин испытывает это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения", - написал он.

Тимошенко объяснил, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, полностью контролируемые.

"Наша ярость в такие моменты и беспомощность – это то, чего и хотел достичь враг, атакуя энергообъекты. Поэтому работаем, не паникуем. Все будет хорошо!" – добавил он.

Отключения света в Украине

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее рассказали, что в Украине отключения света делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена в результате обстрелов оккупантов РФ. Такие отключения могут затянуться на неопределенное время.

Стабилизационные отключения вводятся для сбалансировки работы энергетических сетей по указанию Укрэнерго.

В Укрэнерго объяснили, почему так происходит – у одних украинцев долго нет света, а у других его отключают.

Дело в том, что диспетчеры следят не за домами, а за энергетическими сетями. Где потребление превышает разрешенные нормы, там свет отключают.

В больших городах есть дома, которые запитаны от линий, обеспечивающих электроснабжение больниц, школ, водоканалов и критических объектов, которые отключать нельзя.

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