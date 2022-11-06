В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходит

Временные отключения, которые продолжаются сейчас, полностью контролируемые.
По состоянию на вечер, 6 ноября, в Киеве наблюдается тяжелая ситуация с обеспечением потребителей электроэнергией.
Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, вводятся стабилизационные отключения.
"Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин испытывает это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения", - написал он.
Тимошенко объяснил, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, полностью контролируемые.
"Наша ярость в такие моменты и беспомощность – это то, чего и хотел достичь враг, атакуя энергообъекты. Поэтому работаем, не паникуем. Все будет хорошо!" – добавил он.
Отключения света в Украине
В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее рассказали, что в Украине отключения света делят на два типа – аварийные и стабилизационные.
Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена в результате обстрелов оккупантов РФ. Такие отключения могут затянуться на неопределенное время.
Стабилизационные отключения вводятся для сбалансировки работы энергетических сетей по указанию Укрэнерго.
В Укрэнерго объяснили, почему так происходит – у одних украинцев долго нет света, а у других его отключают.
Дело в том, что диспетчеры следят не за домами, а за энергетическими сетями. Где потребление превышает разрешенные нормы, там свет отключают.
В больших городах есть дома, которые запитаны от линий, обеспечивающих электроснабжение больниц, школ, водоканалов и критических объектов, которые отключать нельзя.
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