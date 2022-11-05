В Украине объявили об аварийных отключениях света в 8 регионах страны

Киев и еще 7 регионов 5 ноября ждут аварийные отключения света - Укрэнерго / ua.depositphotos.com

В Украине отменили плановые почасовые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Вместо них вводятся аварийные отключения электроснабжения. Решение принято в связи с тем, что в выходные дни люди потребляют больше электроэнергии, чем в будни.

Как сообщили в Укрэнерго, в Киеве и 7 областях страны уже не работают графики почасовых отключений, о которых объявили утром, 5 ноября. Вместо них ввели экстренные аварийные отключения.

"С утра страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни – четверг и пятницу. Поэтому, к сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно", – указано в заявлении компании.

Где будут аварийные отключения света в Украине 5 ноября

Киев

Киевская область

Черниговская область

Черкасская область

Житомирская область

Сумская область

Харьковская область

Полтавская область

Укрэнерго уже передала операторам распределительных сетей (облэнерго) новые данные по объемам ограничения электричества. Украинцев просят экономить электроэнергию, особенно утром и вечером.

Отключения света в Украине

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее рассказали, что в Украине отключения света делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена в результате обстрелов оккупантов РФ. Такие отключения могут затянуться на неопределенное время.

Стабилизационные отключения вводятся для сбалансировки работы энергетических сетей по указанию Укрэнерго.

В Укрэнерго объяснили, почему так происходит – у одних украинцев долго нет света, а у других его отключают.

Дело в том, что диспетчеры следят не за домами, а за энергетическими сетями. Где потребление превышает разрешенные нормы, там свет отключают.

В больших городах есть дома, которые запитаны от линий, обеспечивающих электроснабжение больниц, школ, водоканалов и критических объектов, которые отключать нельзя.

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