В Украине объявили об аварийных отключениях света в 8 регионах страны

Графики почасовых плановых отключений отменены из-за высокого уровня потребления населением электроэнергии, сообщили в государственной компании Укрэнерго.
В Украине отменили плановые почасовые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Вместо них вводятся аварийные отключения электроснабжения. Решение принято в связи с тем, что в выходные дни люди потребляют больше электроэнергии, чем в будни.
Как сообщили в Укрэнерго, в Киеве и 7 областях страны уже не работают графики почасовых отключений, о которых объявили утром, 5 ноября. Вместо них ввели экстренные аварийные отключения.
"С утра страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни – четверг и пятницу. Поэтому, к сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно", – указано в заявлении компании.
Где будут аварийные отключения света в Украине 5 ноября
- Киев
- Киевская область
- Черниговская область
- Черкасская область
- Житомирская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Полтавская область
Укрэнерго уже передала операторам распределительных сетей (облэнерго) новые данные по объемам ограничения электричества. Украинцев просят экономить электроэнергию, особенно утром и вечером.
Отключения света в Украине
В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее рассказали, что в Украине отключения света делят на два типа – аварийные и стабилизационные.
Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена в результате обстрелов оккупантов РФ. Такие отключения могут затянуться на неопределенное время.
Стабилизационные отключения вводятся для сбалансировки работы энергетических сетей по указанию Укрэнерго.
В Укрэнерго объяснили, почему так происходит – у одних украинцев долго нет света, а у других его отключают.
Дело в том, что диспетчеры следят не за домами, а за энергетическими сетями. Где потребление превышает разрешенные нормы, там свет отключают.
В больших городах есть дома, которые запитаны от линий, обеспечивающих электроснабжение больниц, школ, водоканалов и критических объектов, которые отключать нельзя.
Другие новости:
- Украину ждет очень сложная зима: тарифы не изменятся, но придется "экономить тепло" – министр
- Как лучше всего экономить электроэнергию дома
- Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правила