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"У соседа свет есть, у меня нет": в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

6 ноября 2022, 22:04

Если выключить эти дома, то придется выключать и объекты критической инфраструктуры.

'У соседа свет есть, у меня нет': в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество
В ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество/ ua.depositphotos.com

В ряде жилых домов в Киеве и других городах не выключают электричество вообще, хотя в соседних домах могут выключать свет по графику. Дело в том, что некоторые дома запитаны от той же сети, что и важные объекты инфраструктуры. И "выключить" такой дом будет означать обесточить также эти объекты.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет "Укринформ". Он отметил, что в таких домах могут быть даже подстанции, которые обеспечивают воду и связь, или серверы.

"Это чаще всего вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть. Дело в том, что в Киеве и других городах очень высокая интеграция жилой застройки с другими объектами, которые не относятся к жилому фонду. Во многих домах смонтированы или встроенные объекты критической инфраструктуры, подстанции, которые обеспечивают воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и тому подобное", – отмечает Сахарук.

Некоторые дома могут питаться от той же самой сети, что и больницы. Поэтому в доме нельзя выключить электроэнергию, не выключив ее и в этих объектах.

По словам Сахарука, в Киеве пересмотрели все дома, и в тех, которые связаны с объектами критической инфраструктуры, свет не выключают.

"Не можно их отключать, они будут со светом. Все остальные дома отключаются в соответствии с графиками, опубликованными на сайтах нашей компании", – отмечает исполнительный директор ДТЭК.

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные.

Экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, почему без выключения света в Киеве и области не обойтись. Из-за ракетных обстрелов российских захватчиков сейчас в Киеве и области работает только один трансформатор из четырех. Чтобы купить новый такой трансформатор, нужно потратить 10-15 миллионов гривен, и потом еще и ждать пол года, пока его изготовят. А не выключать тот единственный, который сейчас работает, тоже нельзя, иначе он будет перегружен.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину. Массированные удары ракетами и дронами по Украине, в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры – это энергетический геноцид. Однако России не удастся воплотить свой план в жизнь, подчеркнул Подоляк.

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