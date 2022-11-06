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В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцев

6 ноября 2022, 20:54

Кроме дронов российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля".

Россия, иранские дроны
Иранские дроны / УНИАН, mil.in.ua

В США заявили, что Иран передавал России свои дроны-камикадзе уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такое заявление сделал специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли, передает Голос Америки.

"Они (Иран - ред.) переправили десятки дронов в Россию только этим летом и у них есть свои военные специалисты в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", - заявил Мелли.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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