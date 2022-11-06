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Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISW

6 ноября 2022, 10:19

Иран хочет стать равноправным партнером Российской Федерации.

Иран, ракеты
Иран пользуется оружейной зависимостью России / Коллаж фото pixabay, Википедия,

Иран видит зависимость России от своих дронов и ракет. Власти уже используют эту зависимость в собственных целях. Иран хочет получить помощь в реализации своей ядерной программы. Об этом заявили в Институте изучения войны ISW.

Россия продолжает закупать иранское оружие из-за истощения своего арсенала высокоточные боеприпасов.

Иран пытается стать равноправным партнером России.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников – оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", - говорится в сообщении.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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