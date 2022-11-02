"Мы будем абсолютно безжалостны": Украина предупредила Иран о последствиях сотрудничества с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировл на информацию, что Иран планирует предоставить России оружие для войны в Украине.
Украина предупредила Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Теперь выбор остается непосредственно за Тегераном.
Отвечая на вопрос по поводу информации о том, что Иран планирует предоставить России еще больше ракет класса "земля-земля" и ударных дронов в начале ноября, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга заявил, что украинская сторона проинформировала Тегеран о серьезных последствиях в случае принятия соответствующего решения.
"Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю, когда речь идет об участии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в ответных своих действиях", - заявил Кулеба.
Глава МИД отметил, что для Ирана более мудрым решением было бы сворачивание военного сотрудничества с Россией.
Участие Ирана в войне против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.
Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.
В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.
Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".
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