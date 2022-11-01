"Против них у нас нет защиты": Иран передаст России тысячу ракет, чтобы угрожать всей Украине

Иранские ракеты / pixabay, Википедия,

Россия получит от Ирана примерно одну тысячу дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

Как сообщает CNN, за поставками внимательно следят, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет передавать России передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

"По словам официальных лиц западной страны, имени которых не называются, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали в Украине. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ сбили более 300 иранских беспилотников", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новая ожидаемая поставка ознаменует значительный рост поддержки Ираном военных усилий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

Какую опасность несут иранские ракеты для Украины

Спикера Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины.

По его словам, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении оккупанта.

"Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", - сказал Играт.

Он отметил, что сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении.

"У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", - сказал спикер.

Что говорят в разведке

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что Иран планирует отправить России новую партию из более 200 боевых дронов в начале ноября.

Отмечается, что в новую партию должны входить беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Известно, что поставка дронов будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань.

Беспилотники будут поступать в разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

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