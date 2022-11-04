Почему без отключения света в Киеве и области не обойтись: объяснение экс-министра энергетики

Экс-министр энергетики объяснил, почему без выключения света в Киеве не обойтись/ УНИАН

Из-за ракетных обстрелов российских захватчиков сейчас в Киеве и области работает только один трансформатор из четырех. Чтобы купить новый такой трансформатор, нужно потратить 10-15 миллионов гривен, и потом еще и ждать пол года, пока его изготовят.

А не выключать тот единственный, который сейчас работает, тоже нельзя, иначе он будет перегружен. Об этом рассказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков в интервью ТСН.uа.

"В Киеве и области повреждены несколько опорных подстанций под высоким напряжением, где стоят очень мощные трансформаторы. Сейчас вместо четырех работает один. Трансформатор стоит примерно 10-15 млн гривен и изготавливается пол года", – объясняет Плачков.

Он отметил, что единственный трансформатор время от времени вынуждены отключать, чтобы он не вышел из строя.

"Это очень мощные аппараты. Если не отключать оставшийся, он будет перегружен и может выйти из строя. Один трансформатор работает, а надо выполнять работу, то нужно подключать вторые, а чтобы их подключить, нужно снять напряжение с того, что работает, то есть отключить, поэтому потребители остаются без электроэнергии", – пояснил он.

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

В компании Yasno объяснили, почему у украинцев исчезает связь, когда отключают свет. Во время отключения электроэнергии у многих украинцев исчезает или плохо работает также мобильная связь. Такая проблема возникает из-за того, что многие антенны для связи установлены на крышах жилых многоэтажек. Соответственно, когда выключают свет, обесточенными остаются и эти антенны.

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