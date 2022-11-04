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236 млн грн только за 1,5 суток: Притула объявил результаты "мегасбора" и сказал, сколько техники купят

4 ноября 2022, 11:47

Сбор средств на БТРы для украинских военных должен был проводиться до 8 ноября. Но украинцы собрали даже большую сумму за полтора суток.

БТР Spartan, Сергей Притула
Притула объявил результаты "мегасбора" и сказал, сколько техники купят/ Фото: Петр Порошенко, Главред

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула в четверг, 3 ноября, объявил об окончании "мегасбора" на бронетранспортеры для украинских военных.

Планировалось, что этот сбор продлится со 2 по 8 ноября. Но уже через полтора суток было собрано не только необходимую сумму, а даже больше. Об этом Притула сообщил в соцсетях.

Он отметил, что за это короткое время украинцы и не только перечислили в его фонд 236 миллионов гривен.

Волонтер планировал собрать 200 миллионов гривен, которых хватило бы на закупку 50 британских гусеничных бронетранспортеров Spartan. Однако теперь для украинских военных смогут закупить 60 таких БТРов.

"Этих средств хватает и на 60 Spartan, и даже 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект... Это что-то очень бронированное", – рассказал Притула.

Напомним, о сборе волонтер и телеведущий объявил 2 ноября.

Бронетранспортеры Spartan – что о них известно

FV103 Spartan – это гусеничный бронетранспортер британской армии. Он был разработан как вариант БТР семейства Combat Vehicle Reconnaissance (гусеничный).

Такой БТР может перевозить до семи человек, в том числе трех членов экипажа. Вооружен пулеметом.

Ранее благотворительный фонд Сергея Притулы совместно с активистом и общественным деятелем Сергеем Стерненко за сутки собрали 352 миллиона гривен. На часть от этих денег будут приобретены дроны-камикадзе, а остальное направят на нужды ВСУ.

Напомним, украинский волонтер и шоумен Сергей Притула после скандальных твитов изобретателя и миллиардера Илона Маска отправил ему учебник по истории Украины – книгу "История государства украинского" Романа Пиняжко.

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