УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве утром выключили свет в 450 тыс. квартир: мэр срочно обратился к киевлянам

4 ноября 2022, 08:53

Ситуация сложная. В Укрэнерго предупредили, что происходят экстренные отключения света. Поэтому составленные ранее графики не актуальны.

Свет, отключения света, электроэнергия, света, Виталий Кличко
В Киеве утром выключили свет в 450 тыс. квартир/ УНИАН, скрин

В Киеве с самого утра пятницы, 4 ноября, электроэнергию отключили в 450 тысячах квартир. В предыдущие дни эта цифра была в полтора раза меньше.

Однако сейчас сложная ситуация – энергосистемы перегружены, поэтому приходится экстренно выключать свет. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", – сообщил городской голова.

Кличко обратился ко всем киевлянам и подчеркнул, что сейчас нужно максимально экономить электричество.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!", – подчеркнул он.

Виталий Кличко, отключение света в Киеве
скрин

В то же время в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в Киеве происходят экстренные отключения света, поэтому составленные ранее графики аварийных отключений неактуальны.

Отключение света в Киеве, Укрэнерго
скрин

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

Читайте также:

новости Киева Виталий Кличко свет отключения света электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:11

Парламент Болгарии принял историческое решение: Украина получит тяжелое оружие

09:10

Больше никакой вони: как избавиться от неприятного запаха из унитаза

08:53

В Киеве утром выключили свет в 450 тыс. квартир: мэр срочно обратился к киевлянамВидео

08:29

"Кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все светится": Зеленский призвал к справедливым отключениямВидео

08:15

Почему Путин – это цветочкимнение

Реклама
08:06

Немцы хотят дипломатического решения войны в Украине и переживают за цены в Германии – опрос

07:30

Россия готовит новый массированный ракетный удар: Арестович назвал возможные цели и датыВидео

07:29

Зачем бросать каштаны в стиральную машину: хитрость для стирки одежды, о которой знают единицы

07:23

Иран призвал Украину вместе изучать данные о "шахедах" в РФ: в тот же день в Москву прибыл Ил-76 из ТегеранаВидео

06:33

Путин ждет "генерала зиму": Боррель заявил, что у диктатора РФ грандиозные планы на холодное время годаВидео

06:20

Главная ошибка при пользовании посудомойкой: если ее избегать, вы сэкономите воду

06:14

Оккупанты сделают все, лишь бы Суровикина не обвинили в предательствемнение

05:45

В РФ нашли замену генералу Лапину, потерявшему Лиман - СМИВидео

05:38

ВСУ освободят Херсон и подойдут вплотную к Крыму – астролог предсказал события на фронте в ноябреВидео

05:17

Казанская осенняя 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

04:26

"Испанский стыд": Волчокова в трусах выперлась на подиум

04:00

В доме очень много мух: лучшие средства избавления от жужжащих насекомых

03:20

Военный эксперт рассказал, изменит ли зима ход боев ВСУ с врагами

02:57

Гибкая, как тростинка: Светлана Лобода в мини-шортиках похвасталась растяжкой

02:10

Не признаются, что проигрывают Украине: генерал сказал, почему РФ обвинила Британию в нападении на их флотВидео

Реклама
01:03

Гороскоп на неделю 7-13 ноября: Львам – испытания, Стрельцам – интриги, Водолеям – ссорыВидео

00:51

Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

00:51

Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишитьсяВидео

00:01

График отключения света 4 ноября: где в Украине будут отключать электроэнергиюВидео

03 ноября, четверг
23:57

Кулеба рассказал о том, как окончание войны будет приемлемым для УкраиныВидео

23:28

"Виделись, когда гулял с детской коляской": глава Сумской ОВА потерял друга-военного на фронте

23:26

Выбили оккупантов: ВСУ подняли флаг Украины еще в одном селе в Херсонской областиВидео

23:00

"В Крым к морю не хочешь - забыла, где дом?": в Сети жестко разругали Лорак за фото в ИспанииВидео

22:58

"Живая мечта": разгоряченная Наоми Кэмпбелл в крошечном белом бикини показала дикие прыжки

22:56

"Погибло больше, чем на войне в Чечне": пропагандисты в РФ признали огромные потери оккупантов - BildВидео

22:55

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

22:41

"80 атак каждый день": Залужный рассказал о мощной активности России на фронтеВидео

22:39

"Путин жаждит переговоров": эксперт объяснил, как РФ пытается спасти ситуацию с войной в УкраинеВидео

22:28

Россия уже готова вывести войска из Херсона - PoliticoВидео

22:22

Какая страна, такие эксперты: муж Тодоренко стал знатоком криптовалюты

22:14

Сталлоне рассказал, почему решил не разводиться с женойВидео

22:00

Сын Синди Кроуфорд показал свою горячую невесту

21:58

Выбили зубы и заставили раздеться: оккупанты жесткого изнасиловали беременную украинкуВидео

21:45

Святослав Вакарчук впервые откровенно рассказал о своих детях, которые помогают ему пережить войнуВидео

21:42

Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

Реклама
21:16

ВСУ освободят Херсон методично и эффективно - министр обороны СШАВидео

21:11

Любил валяться в грязи: ВСУ ликвидировали ефрейтора РосгвардииВидео

21:08

"Тебе скоро прилетит, тварь!": Киркоров слетел с катушек из-за критики в его сторону

20:55

"Россия в один миг прекратит свое существование": Зеленский ответил на "ядерную" угрозуВидео

20:40

"Не две-три недели": Арестович озвучил новый прогноз по войне в УкраинеВидео

20:29

169 гривен за десяток: цены на яйца в Украине бьют рекордыВидео

20:26

В начале зимы: когда Украину ждет мощный прорыв в войне - прогноз таролога

20:10

Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекойВидео

19:40

Эксперт спрогнозировал, способен ли Иран развязать войну на Среднем ВостокеВидео

19:38

Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять