В Киеве утром выключили свет в 450 тыс. квартир: мэр срочно обратился к киевлянам

В Киеве утром выключили свет в 450 тыс. квартир/ УНИАН, скрин

В Киеве с самого утра пятницы, 4 ноября, электроэнергию отключили в 450 тысячах квартир. В предыдущие дни эта цифра была в полтора раза меньше.

Однако сейчас сложная ситуация – энергосистемы перегружены, поэтому приходится экстренно выключать свет. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", – сообщил городской голова.

Кличко обратился ко всем киевлянам и подчеркнул, что сейчас нужно максимально экономить электричество.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!", – подчеркнул он.

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В то же время в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в Киеве происходят экстренные отключения света, поэтому составленные ранее графики аварийных отключений неактуальны.

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Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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