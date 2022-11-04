Путин ждет "генерала зиму": Боррель заявил, что у диктатора РФ грандиозные планы на холодное время года

Боррель заявил, что диктатор РФ имеет грандиозные планы на холодную пору/ Reuters, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не может сейчас добиться успехов на фронте, поэтому ждет "генерала зиму" и надеется, что холодный период года поможет ему отвоевать обратно потерянные позиции на поле боя.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел G7 в немецком Мюнстере 3 ноября, пишет Reuters. Он призвал международных партнеров продолжать поддержку Украины, ведь украинской армии придется воевать и в морозы.

"Приближается зима. Путин ждет, когда "генерал зима" придет и поддержит российскую армию", – сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС заявил, что сейчас мир должен очень сильно поддерживать Украину и украинцев в их борьбе против страны-агрессора РФ. Он подчеркнул, что украинцы защищают свою страну, и поэтому поддерживать их – это моральный долг партнеров.

Также Боррель обвинил Путина в том, что он разрушает Украину, потому что не может ее захватить. Именно поэтому российский диктатор бьет по украинской инфраструктуре – так он мстит за потери, которые его войска несут на поле боя.

"Путинская Россия разрушает Украину. Они не могут ее оккупировать, они не могут победить на поле боя, они не могут выиграть войну – и они планомерно разрушают страну", – заявил Боррель.

Ранее заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отмечал, что президент России Владимир Путин намерен создать в Украине энергетический кризис благодаря массированным ракетным ударам и таким образом обеспечить условия для переговоров.

Генерал армии Украины Николай Маломуж объяснил, почему РФ обвинила Британию и британских инструкторов в нападении на их флот. Такими заявлениями Россия лишь показывает, насколько легкомысленно она относится к украинским спецслужбам и обесценивает их умения и возможности.

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