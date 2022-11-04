В РФ нашли замену генералу Лапину, потерявшему Лиман - СМИ

Исполнять обязанности Лапина временно будет генерал-майор Александр Линьков.
В России нашли замену генералу Александру Лапину за командование которого оккупанты потеряли Лиман. Его обязанности временно будет исполнять генерал-майор Александр Линьков. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Ъ-Урал со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
29 октября Лапин якобы подал в отставку с должности командующего российским группировки оккупантов "Центр". В российском Минобороны утверждали, что он взял отпуск.
Недавно российские пропагандисты распространили информацию о том, что тело Лапина якобы достали из Москва-реки. Впоследствии этот фейк опровергли.
Разборки Лапина с Кадыровым
Как известно, ранее Рамзан Кадыров "набросился" на Лапина из-за потери города Лиман на Донетчине, который смогли отбить у оккупантов украинские военные.
Потом "неприязнь" главы Чечни только обострялась. 28 октября в своем Telelgram-канале он обвинял Лапина в том, что тот допустил прорыв украинских военных возле Кременной на Луганщине. При этом Кадыров написал, что якобы уже несколько дней никак не может связаться с российским генералом.
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