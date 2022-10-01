"Разжаловать бездаря": Кадыров в бешенстве устроил разборки с генералом из-за потери Лимана

Рамзан Кадыров устроил разборки с генерал-полковником Александром Лапиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче Лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные силы Украины.

При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин. Об этом Кадыров написал в Telegram.

"Тот самый Лапин, который получил звезду героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", - написал Кадыров.

В порыве бешенства Кадыров решил себя не сдерживать и обильно полил грязью Лапина.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с "ЛНР" и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - пишет глава Чечни.

Он сообщил, что докладывал о происходящем главе генштаба Герасимову, но там его заверили, что доверяют Лапину.

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - считает глава Чечни.

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового", - брызжет слюной Кадыров.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

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