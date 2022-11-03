"Более 1000 единиц": Россия заключила контракт с Ираном на поставку баллистических ракет - ГУР

Россия также пополняет свой запас иранских беспилотников.
Россия уже заключила контракт с Ираном на поставку баллистических ракет. В контракте говорится о более 1000 оружейных единиц. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Эти ракеты Иран должен поставить в Россию.
"Пока точно есть подтверждение о заключенных контрактах (на баллистические ракеты — ред.) и о получении всех необходимых согласований", — рассказал Юсов.
Он также акцентировал внимание на том, что среди 1000 единиц могут быть не только ракеты, но и беспилотники.
"Сейчас мы говорим о ближайшей партии — это беспилотники. Это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Другая информация отслеживается", — добавил Юсов.
Роль Ирана в войне России против Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.
В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.
В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.
Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.
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