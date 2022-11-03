Иран проиграет войну, если развяжет её на Близком Востоке - эксперт

Иран проиграет в войне на Ближнем Востоке / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Если Иран развяжет войну на Ближнем Востоке, то скорее всего проиграет. Однако жертв и разрушений в таком случае будет много. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Он также отметил, что Штаты не хотят этой войны и не готовы отправлять туда свои войска для разрешения конфликта.

"Нет, не нужна. И они это прекрасно понимают. Как я уже сказал, Иран в такой войне, скорее всего, проиграет. Но сколько это займёт времени, сколько будет жертв и разрушений, что потребуется, чтобы его остановить. Очевидно, что Штаты совершенно не готовы снова отправлять войска на Ближний Восток, поскольку это подорвет общественное мнение. Особенно после того, как в последние годы они эти войска оттуда вывели", - сказал Куса.

Война с Ираном может быть победой для США, но она потянет за собой кучу гуманитарных, экономических и ядерных проблем.

Однако со стороны администрации Белого дома наблюдается некий соблазн, который заключается в желании воспользоваться протестами в Иране. Однако готовности к прямым действиям там пока нет.

"Я считаю, что ни Европа, ни Штаты такой войны не хотят и не хотели бы. Более того, и Саудовская Аравия ее не особо хочет, и этот слив в прессу как раз мог быть сигналом - мол, давайте срочно что-то делать. То есть это могло быть сделано для того, чтобы поднять всех на уши и остановить эскалацию", - добавил эксперт.

Единственной страной, которая могла бы хотеть войны с Ираном, является Израиль. Однако они не будут провоцировать эту войну, если поймут, что США их не поддерживают в данном вопросе.

"Потому я не вижу предпосылок для большой войны на Ближнем Востоке, потому что ни один из участников ее не хочет. Я точно могу сказать, что эта история с Ираном - это информационная интервенция. Потому что подобные вещи публично никто не сливает, только если это не сделано специально", - сказал Куса.

Причиной этого могло стать желание отвлечь людей от протестов. Однако эксперт считает это очень слабым аргументом, ведь большая война только ускоряет процесс падения режима.

"И это - то, к чему все идет, поскольку война у иранцев непопулярна. Даже среди тех, кто лоялен к власти, потому что никто не хочет воевать. Потому пока я это вижу как информационную провокацию, но непонятно, кто ее запустил, и к чему она должна привести", - отметил эксперт.

Роль Ирана в войне России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.

Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.

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