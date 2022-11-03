Столкновение Ирана с Западом чревато для Украины заморозкой войны или уступками России – Куса

Иран не готов к войне с Западом и может ее проиграть - Илия Куса / Коллаж УНИАН, pixabay, kremlin.ru, facebook.com/POTUS

Американское издание The Wall Street Journal на днях сообщило, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США и предупредила о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к усилению боевой готовности американских и других военных на Ближнем Востоке. В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли эту информацию, назвав ее "безосновательными обвинениями".

Однако примечательно, что на фоне заявлений о готовящейся атаке в священном иранском городе Кум над мечетью поднят красный флаг мести. В последний раз его поднимали в 2020 году после убийства американцами генерала Сулеймани, после чего иранцы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и базы американцев в Ираке.

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса рассказал о том, готов ли Иран к большой войне, как эта война скажется на поставках оружия Ирана России, ввяжутся ли в нее США, и отвлечет ли эта война Запад от помощи Украине.

Каковы перспективы новой войны на Среднем Востоке? Готов ли Иран развязать такую войну?

Я считаю, что не готов. Это для него слишком рискованно, и иррационально. Он не сможет победить в такой войне, то есть между Ираном и арабскими союзниками, Израилем и Штатами. Нет никаких внезапных предпосылок. Кроме того, общественность Ирана тоже против этого.

А какой тогда может быть причина того, что Иран всячески дает понять, что он готов к войне? Все эти истории с флагами, сообщения разведки саудитов - как это можно объяснить?

Смотря что объяснять. Если мы говорим о заявлениях, то было одно заявление со стороны главнокомандующего иранского КСИР, который обвинил Саудовскую Аравию в раскачивании ситуации внутри Ирана. Отчасти это правда, учитывая, что Саудовская Аравия вливает много денег в медийную раскачку. В этом плане это, скорее, был сигнал Ирану, но я не рассматриваю это как объявление войны или как намерение что-то раскачать. Опять же, у Ирана есть возможности для непрямого давления на Саудовскую Аравию через Йемен. Они делали это и ранее - ударами по объектам нефтяной инфраструктуры со стороны Йемена или эскалацией боевых действий. Я не понимаю, зачем им нападать напрямую, поскольку это слишком топорно.

Касаемо того, что Саудовская Аравия якобы передала данные разведки американцам. Если это правда, то очевидно, что Саудовская Аравия будет запрашивать помощь со стороны Соединенных Штатов, чтобы быть уверенными в том, что США их защитят (потому что с Байденом у Эр-Рияда отношения не складываются).

Насколько Штаты готовы ввязываться в эту войну, с учетом того, что они уже помогают Украине? Нужна ли им вторая война на Востоке?

Нет, не нужна. И они это прекрасно понимают. Как я уже сказал, Иран в такой войне, скорее всего, проиграет. Но сколько это займёт времени, сколько будет жертв и разрушений, что потребуется, чтобы его остановить. Очевидно, что Штаты совершенно не готовы снова отправлять войска на Ближний Восток, поскольку это подорвет общественное мнение. Особенно после того, как в последние годы они эти войска оттуда вывели. Война с Ираном хоть и может быть победной для США (хотя непонятно, как будет выглядеть эта победа), но она тянет за собой столько проблем гуманитарного, экономического, ядерного характера, что они не хотели бы, чтобы это произошло.

В то же время есть соблазн со стороны части "ястребов" в администрации Белого дома, которые считают, что нужно пользоваться протестами в Иране и пробовать свергнуть режим путем вмешательства во внутреннюю ситуацию. Медийно они, безусловно, вмешиваются, но я не вижу со стороны Штатов готовности к конкретным действиям.

Я считаю, что ни Европа, ни Штаты такой войны не хотят и не хотели бы. Более того, и Саудовская Аравия ее не особо хочет, и этот слив в прессу как раз мог быть сигналом - мол, давайте срочно что-то делать. То есть это могло быть сделано для того, чтобы поднять всех на уши и остановить эскалацию. По крайней мере, это одна из интерпретаций того, что написали Wall Street Journal.

Единственный, кто мог бы хотеть войны с Ираном - Израиль. Да и то, если Нетаньяху, который известен своими радикальными взглядами на иранскую проблему, вернется к власти. Но даже при нем израильтяне всегда были прагматиками - если они чувствовали, что за ними нет поддержки региональных союзников и США, то провоцировать войну они бы не стали.

Потому я не вижу предпосылок для большой войны на Ближнем Востоке, потому что ни один из участников ее не хочет.

Я точно могу сказать, что эта история с Ираном - это информационная интервенция. Потому что подобные вещи публично никто не сливает, только если это не сделано специально. Причины для этого интерпретировать можно по-разному - это может быть фейком, который все подхватили, после чего саудовцы выйдут и скажут, что такого не было, и на этом все заглохнет. Это мог быть слив со стороны американцев, которые таким образом предупреждают Тегеран, чтобы тот не производил обстрелов, которые могли перед выборами поставить Байдена в такое положение, когда тот будет вынужден реагировать. Это могло быть и сообщением со стороны арабских союзников США, чтобы проверить реакцию на возможные провокации со стороны Ирана. Это мог быть и вброс с целью демонизации Ирана и раскачки протестов - мол, вот, смотрите какой Иран плохой (тем более, что эта информация прошла по медийным сеткам, связанным с иранской оппозицией за границей). Также это мог быть и реальный план Ирана - допустим, он собирался напасть или ударить по этим странам, но сейчас пытается через этот слив потушить их.

Причина, которой это объясняет WSJ, то есть отвлечение людей от протестов, - это очень слабый аргумент. Он вообще практически никогда не работает, потому что большая война не отвлекает, а, наоборот, ускоряет падение режима. И это - то, к чему все идет, поскольку война у иранцев непопулярна. Даже среди тех, кто лоялен к власти, потому что никто не хочет воевать. Потому пока я это вижу как информационную провокацию, но непонятно, кто ее запустил, и к чему она должна привести.

А может ли эта провокация опосредованно быть связанной с ситуацией в Украине? Учитывая, что Иран помогает России вооружением, может ли это быть неким упреждающим ударом по Ирану?

Да, если рассматривать это как подготовку общественного мнения к, например, ограниченным ударам по иранскому заводу по производству беспилотников. То есть вбрасывается информация, что ударом по военному объекту мы упредили нападение Ирана. Но опять же, это нужно проверить, подождав, что будет дальше. Я не исключаю, что этой информацией могут воспользоваться, чтобы нанести удар по объектам, в том числе тем, где производятся дроны, которые Иран передает России. То есть чтобы и наказать Иран, и оправдать причину того, что удар нанесли первыми. Потому что это - серьезная эскалация, для которой нужно обоснование. Но даже в этом случае все опасно и рискованно, но я верю, что США и их союзники могут это сделать. Они могут на это пойти, потому что и в США, и Саудовской Аравии, и в Израиле хватает "ястребов", которые планомерно продвигают идею о том, что с Ираном все нужно решать силовым путем.

Если предположить, что эта кампания в отношении Ирана началась из-за его помощи России, может ли это как-то повлиять на его сотрудничество с Россией в дальнейшем - например, заставить Иран уменьшить поставки оружия или вовсе от них отказаться?

К сожалению, нет. Тут есть два момента. Первый - россияне очень серьезно "сели" на информационные потоки по Ирану. Они их обрабатывают информационно и пропагандистски, и никто не смог выстроить контрнарратив. Россияне склоняли Иран к этим поставкам долго, и вот сейчас я не думаю, что от них откажутся. Второй - Иран не привык принимать решения под давлением и сдавать назад. Они будут продавать России оружие, пока считают, что это помогает им отвечать США - именно так они все воспринимают. Ведь они помогают РФ не потому, что захотели воевать с Украиной, а потому, что считают это одним из способов ударить по позициям Штатов. То есть Иран ведет прокси войну со Штатами - пока они в этом убеждены, я не думаю, что они возьмут и перестанут продавать оружие России.

То есть к прекращению поставок может привести только ухудшение российско-иранских отношений.

Как Штаты сейчас могут влиять на ситуацию в контексте поставок оружия?

Они могут предложить Ирану переподписать ядерную сделку на более выгодных для Ирана условиях (включая снятие санкций) в обмен на отказ Ирана от поставок оружия для РФ. И, может быть, Иран согласится. Но это - мирный способ. Второй вариант - воевать с Ираном, прямо или гибридно, вмешиваясь в протесты, надеясь на то, что к власти в Иране придут прозападные силы. Точно так же, как и в Сирии. По-другому Штаты влиять на Иран не могут. У США, к сожалению, очень узкий коридор возможностей, у Ирана - долгие годы недоверия и кризиса. Годы президентства Трампа нанесли особый удар по ирано-американским отношениям, плюс в Тегеране сейчас довольно консервативная администрация, которая не настроена на нормальный диалог.

Если начнется эскалация на Среднем Востоке, может ли это отвлечь коллективный Запад от помощи Украине - насколько это будет критично для нас?

Для нас это не будет критично, но это будет серьезным ударом по Западу, потому что не готовы воевать на два условных фронта. Скорее всего, в приоритете останется Украина. Я не думаю, что Запад напрямую будет вовлекаться в конфликт на Востоке - они будут надеяться, что союзники смогут что-то сделать самостоятельно. Поставлять туда оружие в необходимом количестве они тоже, скорее всего, не смогут. И это - одна из причин, по которой страны Запада не хотят этой войны. Потому что они понимают, что любое обострение такого масштаба, будь то Тайвань или Иран, - это плохо. И перед зимой они не готовы выдерживать сразу два таких удара.

Тем не менее, для Украины это будет неприятно, потому что это может приводить к сокращению военной, финансовой помощи. А также к тому, что страны Запада, если ситуация на Востоке выйдет из-под контроля, захотят заморозить конфликт в Украине, чтобы его решить. И этим воспользуется Россия, которая будет предлагать свои услуги в отношении Ирана в обмен на компромисс со стороны Украины.

То есть война на востоке нам стратегически невыгодна. Но и для России есть минусы, потому что так они могут потерять канал поставок вооружения, один из серых хабов для обхода санкций. Но Россия умеет работать в хаосе. И им очень хотелось бы, чтобы Запад был максимально растянут, а его возможности максимально распылились.