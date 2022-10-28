Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина: в окружении Путина растет раскол

Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина/ скрин, соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь набросился с критикой на командующего Центрального военного округа РФ генерал-полковника Александра Лапина. Если в предыдущий раз он критиковал генерала из-за потери оккупантами Лимана на Донетчине, то на этот раз Лапину "досталось на орехи" из-за прорыва украинских военных возле Кременной на Луганщине.

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что якобы уже несколько дней никак не может связаться с российским генералом Лапиным.

"Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?", – отмечает глава TikTok-войск.

Он раскритиковал Лапина за то, что тот, мол, допустил прорыв украинских военных в районе линии обороны населенных пунктов Тернии, Торское и Ямполевка Донецкой области.

По словам Кадырова, линию обороны, за которую ответственным был именно этот генерал, без боя пересекли 5 бронетранспортеров и 50 украинских воинов. После этого якобы пришлось снять "оборону" оккупантами города Рубежное и перебросить дополнительные силы на направление, где прорвались защитники Украины.

"Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться", – раскритиковал российского генерала Кадыров.

Он напомнил Лапину и его "прежние грехи", когда украинские военные смогли захватить Лиман. Также Кадыров перечислил награды Лапина и начал задавать вопросы, каким образом тот их получил.

В то же время Кадыров расхвалил руководителя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". Глава Чечни назвал Пригожина "прирожденным воином", а вагнеровцев – "настоящими профессионалами и патриотами России".

Кадыров и Пригожин могли сговориться против Минобороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после потери российскими оккупантами Лимана в начале октября начали резко критиковать российское войско и Минобороны РФ. При этом аналитики отмечают, что заявления Кадырова и Пригожина публично подрывают авторитет российского диктатора Владимира Путина.

Позже эксперты начали заявлять, что Путин может оставаться номинальной политической фигурой поскольку он уже потерял власть. Сейчас идет борьба за управление государством между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (глава Чечни), нациста Дугина, командующего "СВО" Суровикина и ГРУ ГШ РФ.

Дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Кадыров и Пригожин как критиковали, так и будут критиковать российскую оккупационную армию – ради собственной выгоды. Они играют в свою игру.

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