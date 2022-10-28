"Если не собирается, почему говорит об этом?": Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"

Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"/ Reuters, сайт Кремля

Президент США Джо Байден не исключает варианта применения страной-агрессором Россией ядерного оружия против Украины.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста NewsNation. Журналист поинтересовался мнением американского президента о заявлении российского диктатора Владимира Путина, что якобы РФ не будет применять ядерное оружие, потому что в этом нет "ни политического, ни военного смысла".

Работник медиа спросил у Байдена, верит ли он в то, что Путин говорит правду и не будет использовать такое оружие.

В ответ Байден обратил внимание на то, что постоянные упоминания российским президентом о возможности применения такого оружия должны иметь какую-то причину.

"Если у него (Путина – ред.) нет намерений, то почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о применении тактического ядерного оружия? У него очень опасный подход к ситуации", – сказал Байден.

Также президент США добавил, что Путин "мог бы со всем этим покончить и уйти из Украины".

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время дважды высказывал угрозы применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

27 октября Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине в этом нет ни политического, ни военного смысла. При этом он отметил, что провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследует определенную цель.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин публично обратился к руководству страны-агрессора РФ и предупредил, что в случае использования Россией ядерного оружия против Украины будет мощный ответ со стороны международного сообщества.

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