"Нам не нужен ядерный удар по Украине": Путин сделал важное заявление

По словам российского диктатора, провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследует определенную цель.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда будет опасность его применения.
При этом он заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла.
"Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Первое. Второе - цель сегодняшней суеты вокруг ядерных угроз и применения ядерного оружия очень примитивна. Вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на нейтральные или дружественные страны заканчивается ничем, и они ищут аргументы, чтобы убедить дружественные нам или нейтральные государства в том, что надо всем вместе противостоять России", - заявил Путин.
По словам российского диктатора, провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследует определенную цель.
"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого - ни политического, ни военного", - сказал Путин.
Также он сказал, что только намекал на возможный ядерный удар.
"Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры", – заявил Путин.
Угроза Путина применить ядерное оружие
Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.
"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.
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