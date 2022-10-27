"Нам не нужен ядерный удар по Украине": Путин сделал важное заявление

Путин / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда будет опасность его применения.

При этом он заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла.

"Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Первое. Второе - цель сегодняшней суеты вокруг ядерных угроз и применения ядерного оружия очень примитивна. Вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на нейтральные или дружественные страны заканчивается ничем, и они ищут аргументы, чтобы убедить дружественные нам или нейтральные государства в том, что надо всем вместе противостоять России", - заявил Путин.

По словам российского диктатора, провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследует определенную цель.

"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого - ни политического, ни военного", - сказал Путин.

Также он сказал, что только намекал на возможный ядерный удар.

"Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры", – заявил Путин.

Угроза Путина применить ядерное оружие

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.

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