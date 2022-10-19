Британия пригрозила Путину "серьезными последствиями" за применение ядерного оружия

Владимир Путин / УНИАН, ua.depositphotos.com

В Британии сделали жесткое предупреждение президенту России Владимиру Путину.

Как говорится в заявлении Даунинг-стрит, Британия предупреждает о "серьезных последствиях" РФ, если Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, пишет издание The Guardian.

"Президент Владимир Путин столкнется с "серьезными последствиями", если применит ядерное оружие в войне в Украине", – заявили на Даунинг-стрит.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес находился в Вашингтоне для переговоров со своим американским коллегой на фоне сообщений о том, что российский лидер может взорвать ядерную боеголовку над Черным морем.

"Мы четко понимаем с Путиным, что использование ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям. Я отказался бы от спекуляций на этом вопросе. Я считаю, что общественность должна быть заверена в том, что мы берем ведущую роль в этой сфере", - добавили на Даунинг-стрит.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания бумажек об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

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