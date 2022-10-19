Путин пожаловался на Украину: обвинил во взрыве на Крымском мосту и заклянчил "переговоры"

Путин жалуется, что Украина, мол, не признает фейковые "референдумы" / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Директор страны-агрессора России Владимир Путин разразился обвинениями в адрес Украины. Он обвинил украинские спецслужбы в якобы подрыве Крымского моста, напомнил о непризнании Киевом фейковых "референдумов" на оккупированных территориях и снова заклянчил "переговоры".

В ходе своего заявления на Совбезе РФ он сказал о том, что, мол, конкретно украинские спецслужбы причастны к взрыву на Крымском мосте.

"Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту", - сказал глава России и не привел никаких доказательств своим словам.

Кроме того, он пожаловался, что Украина, дескать, не признает фейковых "референдумов" на территориях, которые аннексировала Россия, и не собирается вести переговоры со страной-террористом.

"…Отказались признать волю и выбор людей и отвергают любые предложения о переговорах", - добавил Путин и подчеркнул, что, мол, из-за этой ситуации продолжаются обстрелы российских позиций со стороны ВСУ.

Переговоры Украины и России

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии захваченных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого Путин "предложил" Украине "переговоры". Об аннексированных территориях он говорить не собирался и захотел, чтобы Киев якобы "сложил оружие".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина будет готова к диалогу с Россией, но уже после смены высшего политического руководства в Кремле. Киев не видит перспектив переговоров с Путиным после аннексии своих территорий.

4 октября президент Зеленский решил поставить точку в политических переговорах с Кремлем.

Украинский гарант ввел в действие решение СНБО, согласно которому с Путиным говорить никто не будет. Указ уже вступил в силу.

Смотрите видео ТСН - как охраняли Крымский мост

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